L’Istituto Storico Parri ha ripercorso le elezioni del 2 giugno, analizzando i momenti chiave di quella giornata. Sono stati esaminati i dati di affluenza e i risultati delle varie regioni, evidenziando le differenze rispetto alle consultazioni precedenti. Sono stati inoltre approfonditi i passaggi istituzionali e le modalità di voto adottate. La ricerca si focalizza sulla descrizione degli eventi senza interpretazioni o commenti, offrendo un resoconto dettagliato di quella tornata elettorale.

La storia delle elezioni del 2 giugno è stata ricostruita molte volte. L’Istituto Storico Parri entra in questa narrazione con un percorso tematico interamente costituito da documenti d’archivio che illustrano gli aspetti pratici del voto del 2 giugno ma anche il contesto politico e sociale in cui esso si svolge. Una prima sezione è costituita dagli opuscoli conservati nella biblioteca dell’Istituto, digitalizzati per l’occasione. Vi si trovano dettagli sulle modalità di voto e le indicazioni pratiche rivolte a tutti i cittadini, coinvolti in un passaggio fondamentale della storia istituzionale del Paese. Un secondo nucleo documentario proviene dal fondo Anpi, a testimonianza del ruolo dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia nel delicato passaggio dalla Monarchia alla Repubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Voto, il percorso tematico dell’Istituto Parri

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