Educazione e scoutismo | il nuovo volto della Parri-vian e dell’Aquilone

Nella zona di Madonna di Campagna, la ex scuola Parri-Vian sta per essere riqualificata e diventerà un centro dedicato all’educazione. La trasformazione prevede interventi di ristrutturazione per adattare gli spazi alle nuove funzioni. La struttura è stata oggetto di interventi di acquisizione e lavori di adeguamento per ospitare attività legate all’istruzione e al tempo libero. La zona si prepara a un nuovo utilizzo di spazi pubblici e scolastici.

Nella zona di Madonna di Campagna, la ex scuola Parri-Vian si prepara a trasformarsi in un polo educativo d’avanguardia. Affidata per sei anni alla sezione torinese degli scout Cngei, la struttura sarà oggetto di un investimento di 168 mila euro. I lavori si protrarranno fino al 2027, restituendo al quartiere uno spazio di aggregazione e formazione per le nuove generazioni. Tempi più brevi per l’ex scuola Aquilone, in zona Borgata Lesna. Già dal prossimo anno scolastico, l’edificio riaprirà come centro dedicato a bambini e ragazzi dai 2 ai 14 anni. La gestione è stata affidata per dieci anni all’associazione Chicco di Grano, con un investimento previsto di 50 mila euro. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Educazione e scoutismo: il nuovo volto della Parri-vian e dell’Aquilone Il centro L’Aquilone di nuovo sicuro, i ragazzi tornano a casa"L’Aquilone è un luogo a cui Rignano vuole bene: qui tanti ragazzi con disabilità svolgono quotidianamente attività educative e di socializzazione". Il Nuovo Aquilone sempre più in alto: "Tanti sold out di qualità"Vola sempre più in alto il cinema Nuovo Aquilone di Lecco: il prevosto e i volontari della parrocchia di San Nicolò plaudono a un'esperienza di... Temi più discussi: Dentro il mondo degli scout: alla Materia del giorno Roberto Di Leo e Chiara Biella; Montepulciano : il Gruppo Scout ha donato una capsula del tempo alla Biblioteca Comunale e Archivio Pietro Calamandrei un piccolo scrigno destinato a custodire sogni, messaggi e ricordi del gruppo, pensato per essere aperto ??? ????? ????'? ???; Il calo demografico svuota le scuole? Torino le trasforma in quattro nuove case per le associazioni. Dentro il mondo degli scout: alla Materia del giorno Roberto Di Leo e Chiara BiellaUn viaggio tra educazione, comunità e crescita personale. I responsabili di zona Agesci Varese ospiti oggi alle 16.30 in diretta su VareseNews per raccontare il valore dello scoutismo oggi ... varesenews.it Scoutismo: Masci, ad Argenta, luogo simbolo di don Minzoni, nasce il Bosco dell’Educazione25 alberi dedicati a Educatrici ed Educatori: un Bosco speciale voluto dagli Adulti Scout (Masci) ad Argenta, luogo simbolo di don Minzoni, per piantare semi di futuro e dare più vita alla vita. agensir.it "L'educazione è un atto politico" Adriano Rossi coordina Matemù, progetto promosso da CIES Onlus, che offre ai ragazzi opportunità concrete di crescita. Corsi gratuiti di teatro, musica, danza e arte, ma anche orientamento al lavoro e uno spazio di ascolto e c x.com https://www.orizzontescuola.it/educazione-al-rispetto-e-alla-parita-di-genere-al-via-il-progetto-mim-indire-cosa-e-previsto-valditara-realizziamo-per-la-prima-volta-leducazione-affettiva-nelle-scuole/ - facebook.com facebook