Istituto Parri ecco il nuovo archivio digitale | cartoline dalla Liberazione

Da oggi è disponibile online il nuovo archivio digitale dell’Istituto storico Parri di Bologna, chiamato 'OpenParri'. Tra le sue collezioni ci sono anche cartoline che documentano eventi legati alla Liberazione. L’archivio permette di consultare materiali storici in formato digitale, offrendo un accesso più facile e immediato a documenti e immagini relativi a quel periodo. La piattaforma è stata inaugurata in occasione del 25 aprile 2026.

Bologna, 25 aprile 2026 - È online da oggi ’OpenParri’, il nuovo archivio digitale dell’Istituto storico Parri di Bologna. Un unico database raccoglierà il patrimonio archivistico dell’istituto, fatto di oltre 130 fondi archivistici, più di 700mila record e 33mila immagini. La piattaforma è pensata per offrire un accesso più chiaro, efficace e ampio a documenti, fondi cartacei, materiali audiovisivi, immagini fotografiche, manifesti, testi digitalizzati, periodici e riviste, raccolte bibliografiche. Il progetto è stato finanziato dalla Regione con oltre 30mila euro di contributi nel triennio 2025-2027, nell’ambito della legge sulla storia del Novecento in Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Istituto Parri, ecco il nuovo archivio digitale: cartoline dalla Liberazione Notizie correlate Educazione e scoutismo: il nuovo volto della Parri-vian e dell’AquiloneNella zona di Madonna di Campagna, la ex scuola Parri-Vian si prepara a trasformarsi in un polo educativo d’avanguardia. Educazione immersiva e digitale: bando da 15 mila euro a istituto per le scuole siciliane, ecco come partecipare entro il 15 marzoLa Regione Siciliana lancia il bando I-Arte con uno stanziamento di 900 mila euro per le scuole. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Istituto Parri, ecco il nuovo archivio digitale: cartoline dalla Liberazione; Faenza, la memoria come responsabilità civile: al Museo del Risorgimento ecco la mostra A passo di LibERazione 1945–2025. Istituto Parri, ecco il nuovo archivio digitale: cartoline dalla LiberazioneLa direttrice dell’Istituto storico, Agnese Portincasa, ospite del nostro vodcast: Consultare il materiale è più facile, c’è il dovere di rendere viva la memoria ... ilrestodelcarlino.it Il Resto di Bologna, il 25 aprile online il nuovo archivio digitale dell'istituto ParriLa direttrice dell’Istituto storico, Agnese Portincasa, ospite del nostro vodcast: Consultare il materiale è più facile, c’è il dovere di rendere viva ... ilrestodelcarlino.it Andrà online propio domani, 25 aprile il nuovo archivio digitale dell’Istituto Storico Parri: una piattaforma a servizio di tutti in cui è stato riversato il ricchissimo patrimonio di documenti e materiali audiovisivi. Nel presentare il progetto, il presidente della Regione - facebook.com facebook #Cultura. #OpenParri, dal 25 aprile, online il nuovo archivio digitale dell’Istituto Storico Parri- Bologna Metropolitana. Oltre 130 fondi archivistici, più di 700mila record e 33mila immagini da esplorare. La #notizia regioneer.it/Cultura-archiv… x.com