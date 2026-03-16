A Trepuzzi Il diritto di scegliere | incontro sugli 80 anni del voto alle donne

A Trepuzzi si svolge un evento dedicato agli ottant’anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne. L'iniziativa riunisce cittadini e studiosi per discutere della storia e delle prospettive della partecipazione democratica femminile. La giornata include interventi e momenti di confronto sulla presenza delle donne nel processo elettorale e sulla loro evoluzione nel tempo.

TREPUZZI - A ottant’anni dalla conquista del diritto di voto femminile, Trepuzzi ospita un momento di riflessione pubblica dedicato alla storia e al futuro della partecipazione democratica. Martedì 17 marzo alle ore 18.30, presso Blablabla – Via T. Tasso 39, si terrà l’incontro “Il diritto di scegliere: 80 anni di democrazia e partecipazione”, promosso dalla commissione cittadina per le pari opportunità e la presidenza del consiglio comunale. L’iniziativa prende le mosse da una data fondamentale della storia repubblicana: il 10 marzo 1946, quando milioni di donne italiane entrarono per la prima volta nelle urne. Non fu un gesto simbolico né un passaggio automatico della storia, ma una conquista politica maturata attraverso anni di battaglie civili e culturali. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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