A Bertinoro il confronto tra generazioni di sindache per gli 80 anni del voto alle donne
Domenica al palazzo comunale di Bertinoro si è svolto un confronto tra diverse generazioni di sindache, in occasione degli 80 anni del voto alle donne. L’evento ha visto la partecipazione di sindache di varie età, che si sono confrontate su temi legati alla politica femminile e all’esperienza amministrativa. Non sono stati comunicati dettagli sui contenuti discussi o sui nomi delle partecipanti.
Domenica la cornice del palazzo comunale di Bertinoro ha ospitato un intenso confronto tra generazioni diverse di amministratrici e sindache. Al centro del dibattito, le difficoltà e le grandi opportunità legate al ricoprire un incarico pubblico per le donne. L’incontro ha visto dialogare le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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