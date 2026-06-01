A Bertinoro il confronto tra generazioni di sindache per gli 80 anni del voto alle donne

Notizia in breve

Domenica al palazzo comunale di Bertinoro si è svolto un confronto tra diverse generazioni di sindache, in occasione degli 80 anni del voto alle donne. L’evento ha visto la partecipazione di sindache di varie età, che si sono confrontate su temi legati alla politica femminile e all’esperienza amministrativa. Non sono stati comunicati dettagli sui contenuti discussi o sui nomi delle partecipanti.