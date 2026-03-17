In occasione dell’80° anniversario dell’estensione del voto alle donne, si ricordano le prime sindache elette nelle amministrative del 1946. Le elezioni di quell’anno hanno segnato un momento storico, con le donne che hanno iniziato a ricoprire ruoli di rilievo nella politica locale. La data rappresenta un passaggio importante per la partecipazione femminile nel mondo politico italiano.

di Lucia Montesanti e Francesca Veltri * Le celebrazioni degli ottanta anni dell’estensione del voto alle donne hanno riportato alla ribalta l’analisi della partecipazione politica delle italiane, mettendo in luce le barriere socio-culturali che hanno limitato a livello sostanziale il godimento formale dei diritti di elettorato passivo femminile. C’è sempre stata, e c’è tuttora, una maggiore attenzione per le Madri Costituenti, a scapito delle elette a livello locale, dove esse hanno assunto fin dall’immediato dopoguerra delle concrete responsabilità di governo nei Comuni. Nella primavera (dal 10 marzo al 17 aprile) e nell’autunno (dal 6 ottobre al 26 novembre) del 1946, si tengono in Italia tredici tornate elettorali, durante le quali l’elettorato è chiamato al voto per selezionare il ceto politico municipale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - 80° anniversario dell’estensione del voto alle donne: le prime Sindache nelle elezioni amministrative del 1946

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