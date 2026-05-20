La mostra ' Cittadine dal 1946' ripercorre una conquista storica | 80 anni dal voto alle donne

La mostra 'Cittadine dal 1946' celebra l'80º anniversario del diritto di voto delle donne. Il 31 marzo 1946, le donne di Ferrara parteciparono per la prima volta alle elezioni amministrative, esercitando il diritto di voto attivo e passivo. Successivamente, votarono anche nelle elezioni politiche tenutesi con il sistema dell'Assemblea. L'esposizione ripercorre questa tappa storica, evidenziando il ruolo delle donne nel processo elettorale e nel percorso verso la piena cittadinanza politica.

Quest'anno ricorre l'80esimo anniversario dell'ottenimento del diritto di voto da parte delle donne. Il 31 marzo 1946, infatti, le donne a Ferrara votarono per la prima volta alle elezioni amministrative, come elettorato attivo e passivo, e successivamente alle politiche dell'Assemblea. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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