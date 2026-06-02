Votare è più di un gesto banale, di un semplice tratto di una matita copiativa su un foglio che chiamiamo scheda. Votare è un atto di libertà, di autodeterminazione, di partecipazione al destino comune e collettivo. Votare è la possibilità di trasformare un desiderio in scelta, un’ingiustizia percepita in una direzione nuova, una speranza in una responsabilità condivisa. È il modo più concreto nel quale ognuno di noi può affermare di esserci, di contare, di voler contribuire. Insomma, votare è un gesto piccolo che però ha, e continua ad avere, una forza immensa, perché da sempre, se fatto con consapevolezza, mette in moto «qualcosa», tanto dentro chi lo compie, quanto nel mondo fuori che lo riceve, registrandolo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Votare è un piccolo gesto che continua ad avere una forza immensa

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