Mattarella | l’Europa torna ad avere una forza attrattiva superiore

Il presidente della Repubblica ha dichiarato che l’Europa sta tornando ad avere una forza attrattiva maggiore, sollevando domande su come l’espansione verso est influirà sulla stabilità interna dell’Unione. Si discute anche sulle implicazioni dell’aggressione russa, che ha portato alla necessità di sviluppare nuove modalità di difesa militare comune tra gli Stati membri. Questi temi sono al centro di un dibattito politico e strategico attuale.

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