Mattarella | l’Europa torna ad avere una forza attrattiva superiore

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica ha dichiarato che l’Europa sta tornando ad avere una forza attrattiva maggiore, sollevando domande su come l’espansione verso est influirà sulla stabilità interna dell’Unione. Si discute anche sulle implicazioni dell’aggressione russa, che ha portato alla necessità di sviluppare nuove modalità di difesa militare comune tra gli Stati membri. Questi temi sono al centro di un dibattito politico e strategico attuale.

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? Domande chiave Come influirà l'allargamento verso l'est sulla stabilità interna dell'Unione? Perché l'aggressione russa impone nuove forme di difesa militare comune? Quali rischi corre l'Europa se non coordina le politiche in Medio Oriente? Cosa deve fare l'Italia per garantire la sicurezza delle nuove generazioni??? In Breve Celebrazione in occasione della Giornata dell'Europa il 9 maggio 2026. Dialogo attivo con Moldova, Ucraina e Paesi dei Balcani per l&#x .🔗 Leggi su Ameve.eu

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