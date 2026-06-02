Volo deviato per un bluetooth sospetto chiamato Bomb Un sedicenne è stato preso in custodia per essere interrogato dalle autorità Nove ore di ritardo

Da ilfattoquotidiano.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un volo United Airlines partito da Newark e diretto a Palma de Mallorca è stato deviato dopo che un altoparlante Bluetooth, con il nome “Bomb”, ha suscitato preoccupazioni tra i passeggeri e l’equipaggio. L’aereo è tornato all’aeroporto di partenza, causando un ritardo di nove ore. Un sedicenne è stato preso in custodia e portato in centrale per essere interrogato in merito alla segnalazione.

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Un volo United Airlines in partenza da Newark, nel New Jersey, e diretto a Palma de Mallorca, in Spagna, è stato costretto a fare rientro all’aeroporto di origine a causa di un altoparlante Bluetooth che ha destato sospetti a bordo. A scatenare l’allarme è stato un passeggero che, consultando l’elenco dei dispositivi rilevati dal proprio smartphone, ha individuato una connessione denominata “Bomb”. La scoperta ha immediatamente allertato l’equipaggio, che ha prontamente deciso di interrompere il volo e far rientrare l’aeromobile per consentire alle autorità competenti di effettuare i necessari controlli di sicurezza. Secondo quanto riferiscono i media statunitensi, a bordo dell’aereo c’erano 190 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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