Allarme a bordo | aereo United Airlines per la Spagna torna indietro per un Bluetooth chiamato bomb
Un aereo della United Airlines diretto a Palma di Maiorca ha fatto ritorno sopra l’Atlantico dopo aver intercettato un segnale Bluetooth sospetto chiamato “bomb”. Il volo, un Boeing 767, ha invertito la rotta poco dopo il decollo, senza raggiungere la destinazione. Le autorità hanno monitorato la situazione e hanno deciso di far rientrare l’aereo per motivi di sicurezza. Nessun ferito o danno è stato segnalato.
Un Boeing 767 della United Airlines diretto a Palma di Maiorca ha invertito la rotta sopra l’Atlantico dopo l’intercettazione di un segnale wireless sospetto. Passeggeri evacuati e controlli a tappeto a Newark. È il terzo incidente per la compagnia in meno di un mese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
United Flight Diverted Over Bluetooth Scare!
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