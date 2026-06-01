Allarme a bordo | aereo United Airlines per la Spagna torna indietro per un Bluetooth chiamato bomb

Notizia in breve

Un aereo della United Airlines diretto a Palma di Maiorca ha fatto ritorno sopra l’Atlantico dopo aver intercettato un segnale Bluetooth sospetto chiamato “bomb”. Il volo, un Boeing 767, ha invertito la rotta poco dopo il decollo, senza raggiungere la destinazione. Le autorità hanno monitorato la situazione e hanno deciso di far rientrare l’aereo per motivi di sicurezza. Nessun ferito o danno è stato segnalato.