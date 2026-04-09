Chi ha comprato dalle Marche con un falso nome è stato scoperto dalle autorità di sicurezza Ascolani infiltrati | annullati i biglietti per la Gradinata locali

Le autorità di sicurezza hanno scoperto che alcune persone avevano acquistato biglietti per la Gradinata Locale con nomi falsi, legati a clienti provenienti dalle Marche. In seguito a questa scoperta, sono stati cancellati tutti i biglietti venduti in prevendita fino al 7 aprile, inclusa la partita tra Forlì e Ascoli programmata per sabato alle 17. Nessun dettaglio è stato fornito sui soggetti coinvolti o sulle modalità di acquisto.

Sono stati annullati tutti i biglietti di Gradinata Locali, acquistati in prevendita fino al 7 aprile compreso, in relazione alla partita Forlì-Ascoli di sabato (ore 17.30) al ‘Morgagni’. Lo ha reso noto, tramite un comunicato ufficiale, il club romagnolo stesso, precisando che il provvedimento è stato adottato, di concerto con le autorità competenti, in seguito a una riunione del Gos (Gruppo operativo sicurezza). Il motivo? Diversi sostenitori ascolani, fornendo false generalità, si erano muniti del tagliando per quello specifico settore dello stadio, abitualmente occupato dallo zoccolo duro della tifoseria di casa. Ai supporter bianconeri sarà consentito, dunque, solo l’accesso alla Gradinata Ospiti, peraltro già sold out (nella foto, l’ultima volta dell’Ascoli al Morgagni). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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