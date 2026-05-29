Le convocate dell’Italia per la prima tappa della Nations League di volley femminile sono state annunciate dall’allenatore. La squadra si riunirà a Brasilia dal 3 al 7 giugno. Tra le giocatrici, Antropova è stata scelta come banda e capitana.

Julio Velasco, CT della Nazionale Italiana di volley femminile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League, che vedrà le azzurre impegnate a Brasilia dal 3 al 7 giugno. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 e Campionesse del Mondo in carica incroceranno la Bulgaria, i Paesi Bassi, la Turchia e il Brasile, entrando nel vivo della stagione dopo aver avuto la meglio nelle cinque amichevoli disputati nelle ultime settimane. L’Italia si presenterà in terra sudamericana per iniziare la difesa del titolo e ha una striscia aperta di 36 vittorie consecutive in incontri ufficiali, iniziata nella seconda settimana della fase preliminare della Nations League 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, le convocate dell’Italia per il debutto in Nations League: Antropova di banda, definita la capitana

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