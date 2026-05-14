Volley femminile la Nations League conterà per la qualificazione olimpica? Come funziona il regolamento

Durante questa stagione, le squadre di volley femminile cercheranno di ottenere i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La Nations League avrà un ruolo nel processo di qualificazione, con le prime cinque squadre che si assicureranno un biglietto per i Giochi già entro l’estate. La competizione si svolge con il regolamento attuale, che determina come vengono assegnati i pass e quali squadre avranno accesso alla fase finale.

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