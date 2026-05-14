Volley femminile la Nations League conterà per la qualificazione olimpica? Come funziona il regolamento
Durante questa stagione, le squadre di volley femminile cercheranno di ottenere i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La Nations League avrà un ruolo nel processo di qualificazione, con le prime cinque squadre che si assicureranno un biglietto per i Giochi già entro l’estate. La competizione si svolge con il regolamento attuale, che determina come vengono assegnati i pass e quali squadre avranno accesso alla fase finale.
I primi pass per il torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 verranno assegnati già durante questa stagione: entro la fine dell’estate conosceremo le prime cinque qualificate ai Giochi che si disputeranno tra due anni. A fare festa saranno le squadre che trionferanno nei rispettivi Campionati Continentali, che si disputeranno per le seguenti aree geografiche: Europa, AsiaOceania, Sudamerica, Nord-Centro America, Africa. L’Italia cercherà di centrare l’obiettivo attraverso gli Europei, che si disputeranno dal 21 agosto al 6 agosto tra Istanbul (Turchia), Brno (Cechia), Göteborg (Svezia) e Baku (Azerbaijan). Le Campionesse...🔗 Leggi su Oasport.it
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