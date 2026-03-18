Oggi si gioca la partita tra Conegliano e Zeren Spor Ankara, valida per la Champions League di pallavolo femminile 2026. La partita si svolge in diretta e rappresenta un passo importante per entrambe le squadre che puntano alla finale four. I tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link dedicato. Buona visione a tutti gli appassionati di pallavolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley Conegliano e Zeren Spor Ankara, valido per il quarto di finale di ritorno della Champions League femminile di volley con la gara d’andata che è stata letteralmente dominata dalle pantere di Daniele Santarelli che hanno vinto per 0-3. Per passare matematicamente il turno ed accedere alle final four, Conegliano ha bisogno di vincere almeno due set, visto che con una sconfitta per 0-3 o per 1-3 a favore della squadra turca, ci si giocherà la qualificazione al golden set di quindici punti. Le campionesse d’Italia e d’Europa in carica sono favoritissime, ma lo Zeren darà il massimo per trovare la disperata rimonta sulla squadra italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: obiettivo final four!

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