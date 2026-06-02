Voli esteri tagliati al Tito Minniti l' appello della reggina Chiara da Parigi
Dal prossimo ottobre, l’aeroporto Tito Minniti perderà quattro delle sei rotte internazionali attualmente operate, con voli Ryanair verso le principali città europee che verranno cancellati. La decisione interessa voli diretti verso destinazioni come Parigi, Londra, Madrid e Dublino. Attualmente, i voli esteri sono gestiti da due rotte, mentre le altre quattro saranno sospese. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i viaggiatori abituali e le famiglie fuorisede.
I voli Ryanair verso le principali città europee sono rapidamente diventati un toccasana per tanti fuorisede reggini e le loro famiglie, ma dal prossimo ottobre il Tito Minniti perderà 4 delle attuali 6 rotte internazionali. La stagione invernale (come ReggioToday ha accertato con i referenti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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