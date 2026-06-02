Voli esteri tagliati al Tito Minniti l' appello della reggina Chiara da Parigi

Notizia in breve

Dal prossimo ottobre, l’aeroporto Tito Minniti perderà quattro delle sei rotte internazionali attualmente operate, con voli Ryanair verso le principali città europee che verranno cancellati. La decisione interessa voli diretti verso destinazioni come Parigi, Londra, Madrid e Dublino. Attualmente, i voli esteri sono gestiti da due rotte, mentre le altre quattro saranno sospese. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i viaggiatori abituali e le famiglie fuorisede.