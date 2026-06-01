Messina guarda ai nuovi voli a Reggio Calabria inaugurazione al Tito Minniti

Una giornata di sole e caldo ha accompagnato l'inaugurazione della nuova rotta Ryanair all'aeroporto Tito Minniti. L'evento ha visto la presentazione ufficiale del collegamento tra Messina e Reggio Calabria. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti dell'ente gestore e del vettore, con l'obiettivo di avviare i voli commerciali tra le due città. La partenza del primo volo è stata annunciata ufficialmente.

Una giornata di sole e caldo già estivo ha fatto da sfondo all'inaugurazione della nuova rotta Ryanair per l'aeroporto Tito Minniti. Il collegamento tra Reggio e Parma con frequenza trisettimanale è operato da un aereo che arriva e ritorna in giornata e oggi ha debuttato puntuale alle ore 15.30. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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