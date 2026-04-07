Allarme carburante al Tito Minniti | Reggio rischia l’isolamento

A Reggio Calabria, il sindaco facente funzione ha richiesto un intervento urgente del Governo a causa di restrizioni sull’approvvigionamento di carburante per i voli presso l’aeroporto Tito Minniti. La situazione rischia di compromettere i collegamenti aerei e di isolare la città. La richiesta è motivata dalla necessità di garantire continuità ai servizi di trasporto e di evitare ulteriori disagi per cittadini e operatori.