Allarme carburante al Tito Minniti | Reggio rischia l’isolamento
A Reggio Calabria, il sindaco facente funzione ha richiesto un intervento urgente del Governo a causa di restrizioni sull’approvvigionamento di carburante per i voli presso l’aeroporto Tito Minniti. La situazione rischia di compromettere i collegamenti aerei e di isolare la città. La richiesta è motivata dalla necessità di garantire continuità ai servizi di trasporto e di evitare ulteriori disagi per cittadini e operatori.
Il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha chiesto l’intervento immediato del Governo a causa delle restrizioni sull’approvvigionamento di carburante per i velivoli presso lo scalo Tito Minniti. La carenza di combustibile rischia di compromettere i collegamenti aerei della città, isolando un territorio già fragile sotto il profilo della mobilità. La notizia delle limitazioni alla disponibilità di carburante ha colpito duramente l’amministrazione comunale reggina. Domenico Battaglia ha espresso sgomento e forte preoccupazione per una situazione che interessa non solo lo scalo dello Stretto, ma anche altri aeroporti. Il primo cittadino ha sottolineato come l’aeroporto Tito Minniti sia un’infrastruttura strategica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Al Tito Minniti introdotta una quota massima di rifornimento - facebook.com facebook