Voler Bene all' Italia | nel salernitano la tappa nazionale della campagna Legambiente

Mercoledì 3 giugno, a partire dalle ore 10:30, presso lo stabilimento di Magaldi Power S.p.A. si terrà la tappa nazionale della campagna di Legambiente "Voler Bene all'Italia" per presentare i modelli industriali legati alla transizione ecologica e contrastare il fenomeno dello spopolamento e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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