Tien a' mente | il tour di Andrea Sannino fa tappa nel salernitano

Venerdì 24 aprile alle 21:30, Andrea Sannino terrà un concerto a San Marco di Castellabate, nel salernitano. L’evento fa parte del suo tour intitolato

Venerdì 24 aprile, alle ore 21:30, Andrea Sannino si esibirà dal vivo a San Marco di Castellabate. L'esibizione, inserita nel tour "Tien a' mente", si svolgerà in Piazza Passaro.Il concertoLa tappa cilentana segna il ritorno sul palco dell'artista partenopeo, noto al pubblico per brani come.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Andrea Sannino - Spielberg (Official Video)

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