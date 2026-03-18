Vivere con un cane o con un gatto fa bene ma in Italia è un lusso | la campagna della Lav per abbattere l'Iva

In Italia, convivere con un cane o un gatto rappresenta un privilegio che spesso risulta difficile da mantenere a causa dei costi elevati. La Lav ha condotto uno studio sulla relazione tra persone e animali domestici, evidenziando le difficoltà di accesso a cibo e cure veterinarie. Per questa ragione, ha avviato una campagna per chiedere la riduzione dell’IVA su questi servizi.

Uno studio della Lav sulla convivenza con cani e gatti per lanciare la campagna in cui si chiede di ridurre l'Iva sul cibo e le cure veterinarie per gli animali domestici. Obiettivo: garantire il diritto alla cura, prevenire abbandoni e promuovere il modello One Health che lega salute umana, animale e ambiente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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