Mario Burrone, 85 anni, è morto in ospedale dopo tre giorni di agonia. L’uomo era stato investito insieme alla moglie sulle strisce pedonali vicino alla stazione ferroviaria di Voghera la mattina di sabato 30 maggio. L’incidente è avvenuto in un’area frequentata da pedoni, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause o sull’identità del veicolo coinvolto. La famiglia ha confermato il decesso.

Voghera (Pavia), 2 giugno 2026 - Dopo tre giorni di agonia, non ce l'ha fatta. È morto in ospedale Mario Burrone, 85enne di Voghera, investito insieme alla moglie la mattina di sabato, 30 maggio, nella zona della stazione ferroviaria. Entrambi gli anziani coniugi, lei 86enne, avevano riportato gravissime conseguenze, trasportati in codice rosso in due diversi ospedali, la donna con l'ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia, il marito con l'elisoccorso ad Alessandria. Condizioni subito serie. Le condizioni dell'uomo erano subito parse più critiche ai soccorritori di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) giunti sul posto con più mezzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Voghera, è morto l’85enne Mario Burrone: era stato investito con la moglie sulle strisce pedonali

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