Un incidente si è verificato a Milano, lungo viale Pirelli, dove una coppia è stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'uomo di 77 anni è deceduto sul posto, mentre la moglie, rimasta gravemente ferita, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La vettura coinvolta si è fermata immediatamente. La polizia sta effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente o sull’identità delle persone coinvolte.

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto il quartiere Bicocca di Milano nel pomeriggio di sabato 16 maggio. Intorno alle 15, una coppia di anziani coniugi è stata travolta da un’auto in viale Piero e Alberto Pirelli, proprio a pochi passi dalla loro abitazione. L’impatto è stato violentissimo: l’uomo, 77 anni, è deceduto poco dopo l’arrivo in codice rosso all’ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni, mentre la moglie di 75 anni, sta lottando per la vita in sala operatoria al Niguarda. Morto a Milano investito da un'auto: la dinamica I soccorsi e i tentativi di rianimazione Il risultato del drug test al conducente dell'auto Morto a Milano investito da un’auto: la dinamica Come riporta il Corriere della Sera, la coppia stava attraversando la carreggiata da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia del veicolo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto a Milano investito da un'auto, gravissima la moglie: la coppia travolta sulle strisce pedonali

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