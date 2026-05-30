A 30 giorni dalla scadenza, il contratto di Vlahovic con la Juventus non è stato rinnovato e il giocatore si avvicina allo svincolo a parametro zero. La società bianconera sta lavorando per un possibile ritorno di Kolo Muani, cercando di accelerare le trattative. La situazione contrattuale del serbo rimane aperta, senza accordi definitivi raggiunti.

di Luca Fioretti Il serbo è a un passo dallo svincolo a parametro zero. La dirigenza bianconera accelera per il clamoroso ritorno di Kolo Muani. Le strade della Juventus e di Dusan Vlahovic sembrano destinate a separarsi in modo definitivo in questa bollente sessione di calciomercato. Il centravanti serbo è ormai arrivato alla naturale scadenza del proprio contratto, fissata per il prossimo 30 giugno. Ad oggi, a un solo mese dal potenziale addio formale, tra le parti non appare esserci margine di accordo per proseguire insieme il percorso alla Continassa. Ogni giorno che passa senza una firma rende il rinnovo un’utopia sempre più lontana, complicando inevitabilmente i piani della società e costringendo gli uomini mercato a una virata immediata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic più lontano dalla Juve: a 30 giorni dalla scadenza del contratto non c’è accordo. Lo scenario

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