La voce delle donne entra nella storia A ottant' anni dal voto

Una mostra commemorativa sarà inaugurata per celebrare gli ottant’anni dal voto femminile in Italia. La conferenza stampa di presentazione ha annunciato l’evento, che ripercorrerà il percorso storico legato a questa tappa fondamentale della Repubblica. L’esposizione, intitolata

Una mostra per ricordare un passaggio storico della Repubblica. Questo l'oggetto della conferenza stampa di presentazione della mostra "1946-2026. ", promossa dal Fondo Carla Zanetti e dall'Udi Lecco in collaborazione con il Comune di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Oggi a daremo voce alla squadra della Smile Cosenza, formazione militante nel massimo torneo di pallanuoto femminile, che ha vinto la Conference Cup, competizione europea riservata alle compagini meglio piazzate in campionat - facebook.com facebook

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