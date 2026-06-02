Vittuone 2 giugno rovente Si accende un caso politico tra il Comune il Pd e l’Anpi

Il 2 giugno a Vittuone si è trasformato in un episodio politico dopo che la nuova sindaca ha annullato le iniziative precedentemente organizzate dal precedente governo locale per la Festa della Repubblica. La decisione è arrivata pochi giorni dopo il suo insediamento, con la giunta attuale che ha modificato il programma inizialmente previsto. La scelta ha suscitato reazioni tra il Partito Democratico e l’Anpi, coinvolti nel dibattito sulla celebrazione.

Ha impiegato pochi giorni la neo sindaco Elena Comerio a tranciare ogni collegamento col passato. Nonostante fosse già stata organizzata dalla Giunta in carica, Comerio ha dato un taglio differente al programma della manifestazione che ricorda, quest’oggi, la Festa della Repubblica. A poche ore dall’evento l’ Anpi locale ha saputo che non ci sarà nessun omaggio alla stele dei caduti “Alberi della memoria” e che alla manifestazione – un momento in piazza con la banda e il saluto del sindaco – non è previsto alcun intervento da parte dei rappresentanti dell’associazione partigiani, come invece accadeva in passato. "Il primo atto del sindaco è... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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