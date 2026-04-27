A Messina si sta verificando un confronto tra le diverse forze politiche riguardo alla validità delle firme raccolte per le rispettive liste elettorali. La disputa riguarda principalmente le modalità di verifica e l’ammissibilità di alcune firme presentate dai candidati. Le tensioni tra le fazioni coinvolte riflettono uno scontro aperto tra le forze che rappresentano il Sud e quelle del Nord, con il centrodestra che si trova al centro della vicenda.

? Cosa sapere Sud chiama Nord e centrodestra si scontrano a Messina sulla validità delle firme elettorali.. Il candidato Marcello Scurria chiede verifiche alla commissione per la gestione delle quindici liste.. La battaglia per le urne a Messina si è spostata dai discorsi d’impegno alle carte bollate, con la deputazione di Sud chiama Nord che accusa il centrodestra di aver costruito un caso inesistente sulle liste e sulle firme elettorali. Mentre nelle piazze si cerca il contatto umano, nei corridoi della politica cittadina infuria uno scontro tecnico che rischia di oscurare il confronto sui programmi. Il cuore del conflitto riguarda l’interpretazione delle norme che permettono ai partiti già presenti all’Assemblea Regionale Siciliana di presentare diverse liste collegate senza dover raccogliere nuove firme.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, guerra tra liste: il caso firme accende lo scontro politico

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