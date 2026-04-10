Lo scontro tra il giornalista e un politico diventa motivo di discussione pubblica, coinvolgendo anche i sindacati del settore radiotelevisivo. La polemica si inserisce nel clima già teso della campagna elettorale, con il nome di Vespa al centro di un confronto acceso. La vicenda ha suscitato reazioni e commenti tra gli addetti ai lavori, alimentando ulteriormente le tensioni tra le parti coinvolte.

A campagna elettorale già cominciata non si spreca un colpo. Tantomeno se c’è di mezzo Bruno Vespa. È infatti diventato un caso politico lo scatto d’ira del giornalista, che durante l’ultima puntata di Porta a Porta si è avvicinato minacciosamente al deputato dem Giuseppe Provenzano, reo di aver ironizzato sulla parzialità del padrone di casa, da cui era stato appena ripreso per aver interrotto il senatore meloniano Lucio Malan. Scontro fra Provenzano e Vespa a #PortaaPorta. "Forse dovrebbe sedersi da quella parte" "Questo non glielo consento" pic.twitter.comNNKPcyVwY4 — GiuCri28 (@GiuCri13) April 9, 2026 Usigrai contro Unirai sul caso Vespa-Provenzano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Lo scontro Vespa-Provenzano diventa un caso politico e accende la polemica tra sindacati Rai

“Dovrebbe sedersi lì”, “Non glielo consento”. Scontro tra Provenzano e Bruno VespaIl dibattito politico in Italia è piuttosto acceso e ieri, dopo l’informativa del presidente del Consiglio in Aula, gli animi nelle opposizioni si...

Porta a porta, acceso scontro tra Vespa e Provenzano: il videoDuro scontro, durante la puntata di Porta a Porta di giovedì 9 aprile 2026, tra il conduttore Bruno Vespa e il deputato del Pd Giuseppe Provenzano.

Temi più discussi: Stia zitto!: Bruno Vespa contro Provenzano del PD. La lite in diretta scatena i partiti; Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: Stia zitto, non glielo consento; Scontro con Provenzano a Porta a Porta, Vespa: Da lui più grave delle offese; Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano del Pd sulla par condicio, il conduttore urla: Questo non glielo consento, stia zitto.

Vespa perde la calma e sbotta in diretta contro il dem Provenzano: cosa è successoScontro in tv tra Bruno Vespa e Beppe Provenzano a Porta a Porta: il conduttore perde le staffe, video virale e polemiche sui social. Reazioni di Scanzi e Cavalli, nessun commento del Pd. tag24.it

Da Provenzano offese gravi: Vespa replica dopo lo scontro in tv e rivendica la sua correttezza professionaleDopo l'alterco nell'ultima puntata del noto talk politico, il decano Rai si difende dagli attacchi. Intervengono anche Unirai e Usigrai, con dichiarazioni di fuoco. cinemaserietv.it

BRUNO VESPA CONTRO PROVENZANO (PD) IN DIRETTA: "STIA ZITTO", SCOPPIA IL CASO Tensione alle stelle a Porta a Porta, dove Bruno Vespa ha avuto un duro scontro con l’esponente del Pd, ed ex ministro, Giuseppe Provenzano. Uno scambio c - facebook.com facebook

Scontro totale in studio: Provenzano prova a imporsi, Vespa perde le staffe (VIDEO) “Non le permetto di dirlo”, “Si sieda lì”. Lite furiosa tra Vespa e Provenzano x.com