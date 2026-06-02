? Domande chiave Chi riuscirà a difendere il titolo vinto dal JFC Civita Castellana?. Quali squadre del viterbese si sfideranno nel torneo dei Pulcini?. Come si svolgerà il calendario delle partite tra giovedì e domenica?. Perché questo evento sportivo è dedicato alla memoria di Giuseppe?.? In Breve Organizzato da ASD Go Event con Paolo Tagliolini presso centro Santa Barbara.. Torneo dal 4 al 7 giugno con sei squadre partecipanti.. Partecipano JFC Civita Castellana, Viterbo FC, Romaria, Fabrica e realtà di Pianoscarano.. Evento gestito da Andrea Pedica per celebrare la memoria di Giuseppe Centamore.. Il Memorial Giuseppe Centamore torna al centro del calcio giovanile viterbese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Viterbo, torna il Memorial Centamore: sfida tra i Pulcini 2016

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