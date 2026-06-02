Viterbo torna il Memorial Centamore | sfida tra i Pulcini 2016
A Viterbo torna il Memorial Centamore, con una sfida tra i Pulcini 2016. Le squadre del territorio si affrontano sul campo, tra cui il team vincitore dello scorso anno. La competizione coinvolge diverse formazioni locali che si sfidano per aggiudicarsi il trofeo. La partita si svolge su un campo all’aperto, con i giovani calciatori che mostrano entusiasmo e determinazione. La manifestazione si conclude con la premiazione delle squadre partecipanti.
? Domande chiave Chi riuscirà a difendere il titolo vinto dal JFC Civita Castellana?. Quali squadre del viterbese si sfideranno nel torneo dei Pulcini?. Come si svolgerà il calendario delle partite tra giovedì e domenica?. Perché questo evento sportivo è dedicato alla memoria di Giuseppe?.? In Breve Organizzato da ASD Go Event con Paolo Tagliolini presso centro Santa Barbara.. Torneo dal 4 al 7 giugno con sei squadre partecipanti.. Partecipano JFC Civita Castellana, Viterbo FC, Romaria, Fabrica e realtà di Pianoscarano.. Evento gestito da Andrea Pedica per celebrare la memoria di Giuseppe Centamore.. Il Memorial Giuseppe Centamore torna al centro del calcio giovanile viterbese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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