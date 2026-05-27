Il 34° Memorial Silvio Guani si svolgerà con la partecipazione di 350 atleti, tra cui quelli impegnati nella pallavolo unificata. La manifestazione promuove la pratica motoria tra i giovani e onora la memoria storica locale. La competizione si terrà in più giorni e prevede diverse discipline sportive. Non sono stati comunicati dettagli sulle modalità di iscrizione o sui premi. La gara rappresenta un appuntamento annuale consolidato nel calendario sportivo della zona.

La promozione della pratica motoria giovanile e la tutela della memoria storica locale convergono nell’organizzazione del 34° Memorial Silvio Guani. La rassegna multidisciplinare, coordinata dalla Pallavolo Don Bosco e in particolare dai fratelli Guani, figli di Silvio, per la Giornata Nazionale dello Sport, si svolgerà sabato al centro sportivo Montagna. Il programma tecnico prevede l’apertura delle gare alle 15, mentre la cerimonia di premiazione conclusiva è fissata per le 17.30. L’evento è stato descritto dal sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, insieme all’assessore allo Sport Alberto Giarelli, alla delegata provinciale del Coni Anna Del Vigo e a Sauro Baldiotti, maestro di karate e referente Coni per le scienze motorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna il Memorial Silvio Guani. Quest’anno sfida tra 350 atleti e spazio alla pallavolo unificata

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