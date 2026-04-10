I Pulcini 2016 della Vis Artena hanno mostrato progressi significativi nel corso della stagione, secondo quanto affermato dall’allenatore Antonio Consalvi, che guida il gruppo da tre anni. Quest’ultimo ha osservato che la maggior parte dei giocatori iniziali rimane nel team, mentre negli ultimi due anni si sono uniti nuovi ragazzi. La squadra continua a lavorare per migliorare le proprie capacità sul campo.

Artena (Rm) – I Pulcini 2016 della Vis Artena continuano a migliorare. Ne è convinto mister Antonio Consalvi, che ormai è al terzo anno alla guida di questo gruppo: “Devo dire che il grosso del nucleo presente all’inizio del mio percorso è ancora qui, poi negli ultimi due anni si sono aggiunti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Vis Artena (Scuola calcio), Cioeta e i Primi calci 2019-20: “Gruppo numeroso e partecipativo”È in continua crescita (anche numerica) il gruppo dei Primi calci 2019-20 che rappresenta la base della “piramide calcistica” di ogni società in...

Vis Artena calcio, un successo la tavola rotonda con Fabio Betulli sul ruolo dell’allenatoreArtena (Rm) – E’ stata decisamente partecipata la tavola rotonda organizzata dalla Vis Artena nel tardo pomeriggio di lunedì presso la sala...

Temi più discussi: Vis Artena (Scuola calcio), Antonio Consalvi applaude i Pulcini 2016: Miglioramenti notevoli; Pareggio interno per 1-1 della Fulgur Tuscania contro il Real Vis Artena; Scheda squadra Real Vis Artena; Tabellino partita Atletico Veroli vs Real Cassino.

Vis Artena (Scuola calcio), Antonio Consalvi applaude i Pulcini 2016: Miglioramenti notevoliTempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Artena (Rm) – I Pulcini 2016 della Vis Artena continuano a migliorare. Ne è convinto mister Antonio Consalvi, che ormai è al terzo anno alla guid ... osservatoreitalia.eu

Vis Artena calcio, Bergonzini: I Primi calci sono cresciuti tantissimo in meno di due anniI Primi calci 2017 della Vis Artena stanno facendo un percorso importante assieme a Carlo Bergonzini che è l’istruttore del gruppo dall’inizio della passata stagione ... romatoday.it

Vis Artena (Scuola calcio), Antonio Consalvi applaude i Pulcini 2016: “Miglioramenti notevoli” - https://www.zonacalciofaidate.it/p=626872 - facebook.com facebook

Vis Artena calcio, De Vecchis: “Col Castelli Romani un pari prezioso, contento del gol” ift.tt/Du0ix8w x.com