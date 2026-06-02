Viterbo il biglietto MuVi genera quasi 7.000 euro ad aprile

Notizia in breve

A Viterbo, il sistema di bigliettazione integrata Mu.Vi ha generato quasi 7.000 euro ad aprile. Tra i siti culturali che hanno contribuito a questo incasso ci sono musei e monumenti gestiti dall’amministrazione comunale. La gestione operativa del sistema è affidata a una società esterna che si occupa della vendita dei biglietti e del monitoraggio delle entrate. I dati indicano un incremento rispetto al mese precedente.