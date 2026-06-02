Viterbo il biglietto MuVi genera quasi 7.000 euro ad aprile
A Viterbo, il sistema di bigliettazione integrata Mu.Vi ha generato quasi 7.000 euro ad aprile. Tra i siti culturali che hanno contribuito a questo incasso ci sono musei e monumenti gestiti dall’amministrazione comunale. La gestione operativa del sistema è affidata a una società esterna che si occupa della vendita dei biglietti e del monitoraggio delle entrate. I dati indicano un incremento rispetto al mese precedente.
? Punti chiave Quali siti culturali hanno permesso questo incasso in un solo mese?. Chi gestisce operativamente il sistema di bigliettazione integrata a Viterbo?. Come verranno reinvestite le entrate generate dal biglietto Mu.Vi?. Perché l'accordo con la società Archeoares è stato rinnovato fino al 2027?.? In Breve Incasso di 6.897 euro registrato tramite determinazione dirigenziale numero 1299 dell'18 maggio 2026. Gestione affidata a Gianpaolo Serone con mandato Archeoares snc fino al 13 febbraio 2027. Accesso integrato garantito per Palazzo dei Priori, Museo Civico e Teatro dell'Unione. Prospetto economico trasmesso all'ente in data 7 maggio 2026 conferma i flussi finanziari. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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