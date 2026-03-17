A aprile, circa 15.000 pensionati italiani riceveranno una riduzione nei loro assegni, con tagli che in alcuni casi raggiungono i 1.000 euro. La decurtazione interesserà i cedolini di aprile 2026, con un impatto diretto sui beneficiari coinvolti. La notizia riguarda chi riceve pensioni di determinate fasce di importo e si riferisce esclusivamente alle variazioni nel pagamento previsto.

Taglio in arrivo per circa 15.000 pensionati italiani: nel cedolino di aprile 2026 molti assegni subiranno una riduzione anche significativa, con decurtazioni che in alcuni casi possono arrivare fino a 1.000 euro. Una sorpresa amara che sta già facendo discutere. Non si tratta però di una nuova misura del Governo né di un ricalcolo strutturale delle pensioni. Alla base del taglio c’è un errore procedurale dell’INPS, emerso durante le verifiche fiscali legate ai conguagli dell’anno 2025. Tra gennaio e febbraio 2026, infatti, l’Istituto — in qualità di sostituto d’imposta — ha effettuato i controlli sulle ritenute IRPEF applicate nel corso dell’anno precedente, come previsto dalla prassi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, 1.000 euro in meno sulla pensione ad aprile: a chi tocca e perché

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