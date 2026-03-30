Foggia | 25.000 euro vinti al bar Cocò con un biglietto da 5 euro

A Foggia, un cliente del bar Cocò ha vinto 25.000 euro con un biglietto da cinque euro. La vincita è stata ottenuta durante una normale visita al locale, senza che siano stati forniti dettagli sul metodo di gioco o sulla modalità di consegna della somma. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali.

Un biglietto da cinque euro ha cambiato le sorti di un avventore nel cuore di Foggia, trasformando una semplice sosta al bar Cocò in un evento economico significativo. La fortuna ha bussato nuovamente alla porta dell’attività commerciale situata in piazza Padre Pio, dove due giorni fa è stato registrato un guadagno netto di ventiquattromila euro. Il successo deriva dall’utilizzo del gioco Nuovo 20X, in cui il numero fortunato era il ventisette. I titolari dell’esercizio hanno descritto l’accaduto come una sorpresa che ha reso la giornata indimenticabile per tutti i presenti. Questa non è la prima volta che la sorte sorride a questo punto vendita della città capoluogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foggia: 25.000 euro vinti al bar Cocò con un biglietto da 5 euro Articoli correlati Leggi anche: La fortuna bacia Foggia: vinti 25mila euro a bar Cocò Leggi anche: Irpinia, un milione di euro con un biglietto da 25 euro: vincita record Tutti gli aggiornamenti su Foggia 25 000 euro vinti al bar Cocò... Temi più discussi: Grano duro: quotazioni stabili a Borsa Merci Foggia (25 marzo). Il Fino resta a 285-290 euro/t: -15 euro in un anno; Salvini a Foggia per la prima targa su monopattino: La sicurezza prima di tutto - FoggiaToday; Grano duro, listini canadesi in netto rialzo; ASL Foggia, esenzione ticket sanitario per reddito: dal primo aprile 2026 rinnovo automatico per gli aventi diritto. Mafia a Foggia, 37enne rifiuta di cedere un orologio da 160 mila euro e gli sparano a una gamba: 4 indagatiQuattro indagati fermati a Foggia per tentata estorsione e lesioni aggravate dal metodo mafioso: volevano un orologio di lusso. virgilio.it Mafia, processo a clan Foggia: 25 condanne fino a 18 anni. Comune vicino a vittimeBARI - Il gup del Tribunale di Bari Giovanni Anglana ha condannato a pene fino ai 18 anni di reclusione 25 presunti affiliati alla mafia foggiana accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, ... lagazzettadelmezzogiorno.it Serie C/C, Foggia-Trapani 1-0: gli highlights - facebook.com facebook In fondo al tunnel il #Foggia vede una luce che si spegne: il #Trapani vale almeno una speranza. #FoggiaTrapani #SerieC - Di @Tiz_Errichiello . x.com