vite invisibili nella repubblica dello sfruttamento

Notizia in breve

Sono state trovate vittime di sfruttamento sul territorio, molte delle quali sono state uccise in modo violento. Dopo la morte, si è scoperto che si trattava di persone invisibili, spesso senza documenti e senza un volto pubblico. Le loro storie sono emerse solo in seguito, evidenziando come le loro vite siano passate inosservate fino alla fine. La scoperta ha portato alla luce situazioni di sfruttamento e violenza rimaste nascoste.