Vite invisibili nella Repubblica dello sfruttamento
Sono state trovate vittime di sfruttamento sul territorio, molte delle quali sono state uccise in modo violento. Dopo la morte, si è scoperto che si trattava di persone invisibili, spesso senza documenti e senza un volto pubblico. Le loro storie sono emerse solo in seguito, evidenziando come le loro vite siano passate inosservate fino alla fine. La scoperta ha portato alla luce situazioni di sfruttamento e violenza rimaste nascoste.
Caporalato Bruciati vivi in quell’automobile sulla statale 106 c’erano quattro uomini, prima di allora esistenze invisibili a ogni presidio di legalità ma anche a ogni convivenza civile Caporalato Bruciati vivi in quell’automobile sulla statale 106 c’erano quattro uomini, prima di allora esistenze invisibili a ogni presidio di legalità ma anche a ogni convivenza civile Una volta morti, tornano persone. Umani, da fantasmi che erano. Le loro vite interessano quando sono finite, tanto più se la fine è così crudele. Bruciati vivi in quell’automobile sulla statale 106 c’erano quattro uomini, prima di allora esistenze invisibili a ogni presidio di legalità ma anche a ogni convivenza civile. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Notizie e thread social correlati
Sfruttamento in agricoltura, la FLAI porta l’Europa nel ghetto di Borgo Mezzanone: “Dalla Marcia degli invisibili alle tutele UE”La FLAI ha portato l’attenzione sul lavoro agricolo nel quartiere di Borgo Mezzanone, evidenziando le condizioni di sfruttamento e le difficoltà...
Smantellata rete dello sfruttamento: sigilli a due appartamentiI carabinieri hanno concluso un’operazione contro lo sfruttamento, sequestrando due appartamenti nella zona della Bassa Veronese.
Argomenti più discussi: Chiediamo che la Repubblica si ricordi anche di chi, ogni giorno, tiene in piedi la vita degli altri senza mai potersi fermare; Storie, invisibili e resistenza civile: a Firenze dialogo sul giornalismo; Caregiver familiari, l’appello a Mattarella: La Repubblica riconosca chi cura gli altri senza fermarsi mai; Caregiver familiari, appello a Mattarella per l’80° anniversario della Repubblica: Non vogliamo essere più invisibili.
L’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo si sta diffondendo a una velocità terrificante. I nostri operatori sul campo, che hanno seguito numerose epidemie di Ebola nel corso degli anni, la descrivono come una delle più rapide mai viste. facebook
Le tante Fatmata, ragazze e bambine invisibili, che vediamo apparire e scomparire nell’indifferenza: la mia rubrica su d di @repubblica. x.com