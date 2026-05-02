Smantellata rete dello sfruttamento | sigilli a due appartamenti

I carabinieri hanno concluso un’operazione contro lo sfruttamento, sequestrando due appartamenti nella zona della Bassa Veronese. L’intervento fa seguito a un’indagine volta a contrastare attività illegali legate all’occupazione e all’abusivismo. Durante le operazioni, sono stati effettuati controlli e perquisizioni nelle proprietà coinvolte. Nessun dettaglio sulla durata delle indagini o sui soggetti coinvolti è stato reso noto.

I carabinieri hanno portato a termine un'importante operazione di contrasto all'illegalità nella Bassa Veronese. L’attività investigativa è partita dalla costante vigilanza e dalla capacità dei militari di cogliere piccoli dettagli e anomalie, trasformando semplici intuizioni in una complessa.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Smantellata rete per lo sfruttamento della prostituzione, tre arresti Leggi anche: Finti appartamenti affittati a turisti per il Giubileo di Roma, smantellata una rete dedita alle truffe Contenuti e approfondimenti Blitz della polizia postale: smantellata rete di pedopornografia onlineLa polizia di Stato ha smantellato con un blitz simultaneo una rete di distribuzione online di materiale pedopornografico attiva in nove città italiane. L’operazioneMad Hatter (Cappellaio Matto), co ... firenzetoday.it Smantellata rete di sfruttamento della prostituzione tra Italia e Romania: il metodo lover boyUna vasta attività investigativa congiunta tra la Polizia di Stato italiana e le autorità romene ha portato allo smantellamento di una rete criminale responsabile di tratta di esseri umani, ... ilmessaggero.it