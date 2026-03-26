Westbrook Racing sceglie Visit Angola come title partner | nuova alleanza internazionale nel segno di sport turismo e sostenibilità

Westbrook Racing ha annunciato una nuova partnership con Visit Angola, che diventa il title partner del team. La collaborazione mira a promuovere sport, turismo e sostenibilità, rafforzando la presenza internazionale del team nel settore dell’intrattenimento sportivo. La partnership coinvolge iniziative congiunte e attività di promozione, con l’obiettivo di aumentare la visibilità di entrambe le parti a livello globale.

Westbrook Racing amplia il proprio profilo internazionale e annuncia una nuova partnership destinata a rafforzarne la presenza nel panorama globale dell’intrattenimento sportivo. Il team dell’ E1 Championship, co-proprietà di Will Smith e Westbrook, ha ufficializzato un accordo di title partnership con Visit Angola – The Rhythm of Life, il brand dell’ente nazionale del turismo angolano. L’annuncio è stato presentato a Luanda il 26 marzo 2026, in un momento che segna una tappa importante nello sviluppo internazionale del team e nella sua strategia di dialogo con nuove destinazioni emergenti. Alla presentazione ha preso parte anche Will Smith, presente in rappresentanza di Westbrook Racing come co-owner del team. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Westbrook Racing sceglie Visit Angola come title partner: nuova alleanza internazionale nel segno di sport, turismo e sostenibilità Articoli correlati Nimbus Aerospace è Official Partner di Westbrook Racing per la stagione 2026 di E1Westbrook Racing, uno dei team protagonisti dell’UIM E1 World Championship (il mondiale di motonautica elettrica), annuncia una nuova partnership per... Pope Leo to visit Angola as part of an Africa tour, Vatican envoy saysLUANDA/VATICAN CITY, Jan 13 (Reuters) - Pope Leo plans to visit Angola as part of a multi-nation trip across Africa, the Vatican’s ambassador to the...