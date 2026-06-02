La Virtus Bologna ha battuto la Reyer Venezia con il punteggio di 98-79, portando la serie in parità. La squadra ha mantenuto l’89,2% di precisione nei tiri da due punti, un dato superiore rispetto alla media. I giocatori bolognesi hanno contribuito significativamente alla rimonta, con alcuni che hanno segnato punti decisivi e migliorato le percentuali di squadra durante la partita.

? Domande chiave Come ha fatto la Virtus a mantenere l'89,2% da due punti?. Quali giocatori bolognesi hanno guidato la rimonta statistica della squadra?. Perché la Reyer non è riuscita a controllare i rimbalzi?. Cosa cambierà per la serie quando si giocherà al Taliercio?.? In Breve Virtus domina i rimbalzi con 46 a 23 rispetto alla Reyer.. Edwards segna 25 punti e Diouf ne realizza 18 per Bologna.. Percentuale da due punti per la Virtus all'89,2% al minuto 23'30".. Prossime sfide in casa Reyer giovedì e sabato al Taliercio.. La Virtus travolge la Reyer a Bologna per un 98-79 che riapre la serie. La Virtus Arena ha ospitato lunedì sera una prestazione schiacciante della squadra di Bologna, che ha battuto l’Umana Reyer per 98-79 in seconda gara delle semifinali scudetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Virtus schiaccia la Reyer: 98-79 e la serie torna in pareggio

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