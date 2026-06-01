Troppa Virtus per la Reyer Bologna vince 98-79 in gara 2 e riapre la serie

La Virtus Bologna ha battuto l'Umana Reyer 98-79 in gara 2 delle semifinali scudetto, riaprendo la serie. Dopo la vittoria di gara 1, Venezia ha subito una sconfitta schiacciante in casa della Virtus. La partita si è giocata alla Virtus Arena, con Bologna che ha dominato il match e ha ottenuto il secondo successo consecutivo. La serie ora è in parità, con la prossima gara da giocare.

Dopo l'impresa di gara 1, si torna coi piedi per terra. Troppa Bologna per l'Umana Reyer lunedì sera, Venezia soccombe alla Virtus Arena in gara 2 delle semifinali scudetto. Gli orogranata hanno cercato di tenere il passo delle V nere nelle prime battute del match, poi i padroni di casa hanno. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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