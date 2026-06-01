Basket Serie A | la Virtus travolge Venezia 98-79 e porta la serie sull’1-1

Da sport.quotidiano.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Virtus Bologna ha vinto la seconda partita delle semifinali di Serie A contro Venezia con il punteggio di 98-79, pareggiando la serie 1-1. Dopo una sconfitta in gara 1, la squadra ha reagito dominando l’incontro. La partita si è conclusa con un margine di 19 punti a favore dei padroni di casa. La serie si sposta ora a gara 3, prevista in trasferta.

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Bologna, 1° giugno 2026 – Risposta da grande squadra della Virtus Olidata Bologna che, dopo il passo falso di gara 1, ha mostrato a tutti l’orgoglio degno del club campione d’Italia travolgendo l’Umana Reyer Venezia nel secondo atto delle semifinali scudetto con un perentorio 98-79. Questa sera alla Virtus Arena non c’è di fatto mai stata storia, perché la Olidata ha saputo schiacciare sul pedale dell’acceleratore già nel quarto d’apertura, imbrigliando l’attacco orogranata con una grande difesa (schierata a tratti anche a zona) e colpendolo sia con le soluzioni interne che con il tiro da fuori di Carsen Edwards, partito dalla panchina ma già a quota 8 punti al suono della prima sirena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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