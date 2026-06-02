Virtus Bologna travolge Venezia | serie in parità dopo il 98-79

La Virtus Bologna ha vinto con un punteggio di 98-79 contro Venezia, pareggiando la serie. La squadra ha iniziato in svantaggio nella prima gara, ma ha reagito con una rimonta offensiva. La rimonta è stata guidata da un giocatore entrato dalla panchina, che ha contribuito a ribaltare l’andamento della partita. La serie ora è in parità, con la prossima sfida che deciderà il proseguimento.

? Domande chiave Come ha fatto la Virtus a ribaltare l'andamento dopo la prima gara?. Chi ha guidato la rimonta offensiva partendo dalla panchina?. Perché il dominio dei lunghi ha annullato le possibilità di Venezia?. Quali sono le chiavi tattiche per vincere la sfida al Taliercio?.? In Breve Edwards segna 25 punti con 68 dalla lunga distanza.. Diouf ottiene doppia doppia con 18 punti e 11 rimbalzi.. I lunghi bolognesi catturano 11 rimbalzi contro i soli 3 veneziani.. Il vantaggio massimo raggiunge i 27 punti con il punteggio 74-47.. La Virtus Bologna schiaccia la Reyer Venezia con un 98-79 e pareggia la serie. La Virtus Bologna ha dominato la seconda gara contro la Reyer Venezia chiudendo il match sul punteggio di 98-79. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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