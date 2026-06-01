La Virtus Bologna ha vinto gara-2 contro Venezia con un punteggio di 98-79, dominando l'incontro. La partita si è svolta oggi, con la serie che si sposta ora a Venezia per la prossima sfida, prevista giovedì. La diretta si conclude qui, ringraziando i lettori per aver seguito l'aggiornamento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie di averci seguito! Chiudiamo qui la nostra diretta La serie ora si sposta a Venezia, dove giovedì si giocherà gara-3. Prestazione offensiva strepitosa di Bologna, trascinata da un Carsen Edwards da 25 punti e da un Momo Diouf che ha chiuso in doppia doppia con 18 punti ed 11 rimbalzi. A Venezia non bastano i 14 punti di Kyle Wiltjer, unico a salvarsi nella brutta serata della Reyer. FINISCE QUI! La Virtus domina gara-2 e pareggia la serie. 98-79 Dentro la tripla di Lever. 98-76 Ancora un solo libero per Jallow. 97-76 Dentro il libero di Jallow. 96-76 Tripla di De Nicolao. 96-73 Dentro il libero di Jallow. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Venezia 98-79, Serie A basket 2026 in DIRETTA: gara-2 dominata dalle V nere

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Virtus Bologna vs Reyer Venezia: live score Italian LBA Lega Serie A Basketball

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