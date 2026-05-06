Il 6 maggio 2026 a Firenze si è svolta una cerimonia che ha visto il Rotary supportare un progetto dedicato alle donne che cercano di ricostruire la propria vita dopo aver subito violenza. L’iniziativa si concentra sull’accompagnamento nel percorso di autonomia, con attenzione a aspetti come la sicurezza, la fiducia e la stabilità economica. La giornata ha visto la partecipazione di diverse rappresentanze del territorio e delle associazioni coinvolte.

Firenze, 6 maggio 2026 – Non basta allontanarsi dalla violenza per tornare libere. Spesso il passo più difficile arriva dopo, quando si devono riscostruire la fiducia, la sicurezza, l’autonomia economica e una quotidianità possibile. È battendo su questo terreno delicato il Rotary Club Scandicci ha dedicato un incontro al Centro Antiviolenza Artemisia, realtà impegnata nell’accoglienza e nell’accompagnamento delle donne vittime di violenza. L’appuntamento ha voluto portare al centro della discussione non solo l’emergenza, ma soprattutto il “dopo”: quel percorso lungo e spesso invisibile che permette a una donna di uscire dall’isolamento, recuperare strumenti, ritrovare indipendenza e progettare il proprio futuro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla violenza all’autonomia: Rotary al fianco di Artemisia

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