Arte e violenza di genere un incontro dedicato all' opera di Silvia Giambrone

Lunedì 30 marzo alle 17 si terrà nella Meeting Room del complesso Beato Pellegrino un evento dedicato all’opera di Silvia Giambrone, con un focus sul tema della violenza di genere e sull’arte come mezzo di espressione. Greta Boldorini, curatrice della prima collezione femminile e femminista dell’Università di Padova, condurrà un approfondimento rivolto al pubblico.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Appuntamento lunedì 30 marzo alle 17 nella Meeting Room del complesso Beato Pellegrino. Greta Boldorini guiderà un approfondimento sulla pratica dell’artista, seguito da una visita al suo lavoro “Mirror n 12”. Ingresso libero fino a esaurimento posti L’appuntamento è per lunedì 30 marzo alle 17 nella Meeting Room del complesso Beato Pellegrino. Qui Greta Boldorini, curatrice della prima collezione femminile e femminista dell’Università di Padova, inviterà il pubblico a un incontro di approfondimento sull’opera dell’artista Silvia Giambrone, capace di trasformare il quotidiano in testimonianza di sopraffazione e resistenza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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