Violento terremoto avvertito a Napoli | non è il bradisismo

Da napolitoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli e provincia poco dopo la mezzanotte del 2 giugno. La terra ha tremato intensamente, causando paura tra i residenti. Non si registrano al momento danni o feriti. La scossa è stata distinta e percepita in diverse zone della città. La Protezione Civile sta monitorando la situazione e ha invitato alla calma. Nessuna allerta di tsunami è stata dichiarata.

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Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli e provincia poco dopo la mezzanotte di oggi, 2 giugno. Secondo le prime informazioni raccolte, si tratta di una scossa di magnitudo 6,2. non si tratta di bradisismo questa volta, ma di un sisma con epicentro in Calabria, nella zona di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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