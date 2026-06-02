Violento terremoto avvertito a Napoli | non è il bradisismo

Notizia in breve

Una scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli e provincia poco dopo la mezzanotte del 2 giugno. La terra ha tremato intensamente, causando paura tra i residenti. Non si registrano al momento danni o feriti. La scossa è stata distinta e percepita in diverse zone della città. La Protezione Civile sta monitorando la situazione e ha invitato alla calma. Nessuna allerta di tsunami è stata dichiarata.