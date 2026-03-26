Alle 9.40 di questa mattina, un terremoto di magnitudo 4 si è verificato nel nord della Toscana, secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’evento sismico è stato avvertito anche a Bologna, a circa 80 chilometri di distanza dalla zona epicentrale. Non sono state segnalate al momento danni o feriti.

Un terremoto ha scosso il nord della Toscana. Alle ore 9.40 i sistemi dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) hanno registrato un sisma con magnitudo locale di 4.1, con epicentro a nord di Pistoia. La scossa è stata avvertita in tutta l’area appenninica che collega la Toscana all’Emilia-Romagna, e il terremoto si è sentito in diversi Comuni dell'area metropolitana di Bologna e anche nella città capoluogo. L’epicentro è stato localizzato a circa 7 chilometri a nord di Pistoia, nel Comune di Piteccio, a una profondità di 52 chilometri e a circa 65 chilometri in direzione sud-ovest rispetto a Bologna. Per quanto riguarda il versante emiliano, la scossa è stata avvertita più decisamente nei Comuni di Alto Reno Terme e Lizzano in Belvedere. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Terremoto in Toscana, avvertito anche a Bologna

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L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo tra 3.9 e 4.4 nella provincia di Pistoia, alle ore 9.40. La scossa è stata avvertita anche a Firenze : X/ @SismoDetector x.com