Violento impatto tra due auto in Piazza Sant' Eligio | tre feriti e quattro veicoli danneggiati

Notizia in breve

Un incidente stradale si è verificato poco dopo mezzanotte in piazza Sant'Eligio, all’incrocio tra via Sant’Antonio e via San Severo. Due auto sono rimaste coinvolte in un impatto violento, causando tre feriti e danni a quattro veicoli. Un forte boato è stato udito in zona e un’auto è stata completamente distrutta. I residenti avevano segnalato problemi di sicurezza in quell’incrocio in passato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.