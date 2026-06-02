Violento impatto tra due auto in Piazza Sant' Eligio | tre feriti e quattro veicoli danneggiati
Un incidente stradale si è verificato poco dopo mezzanotte in piazza Sant'Eligio, all’incrocio tra via Sant’Antonio e via San Severo. Due auto sono rimaste coinvolte in un impatto violento, causando tre feriti e danni a quattro veicoli. Un forte boato è stato udito in zona e un’auto è stata completamente distrutta. I residenti avevano segnalato problemi di sicurezza in quell’incrocio in passato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.
Un fortissimo boato e un'auto completamente distrutta: viene descritto così l'incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte di martedì 2 giugno in piazza Sant'Eligio, all'incrocio tra via Sant'Antonio e via San Severo, dove in più di una circostanza i residenti, anche su queste colonne. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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