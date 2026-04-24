Tragedia sulla Sp 15 | due morti e quattro feriti nel violento impatto tra due auto

Nella tarda serata di giovedì 23 aprile, sulla strada provinciale 15 tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto due automobili, causando due decessi e quattro feriti. Le vittime sono una donna di 61 anni e un uomo di 68 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto i feriti e trasportato in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Avevano 61 Savina Carbonaro e 68 anni Francesco Berteramo, le due vittime dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 23 aprile, nella Bat, sulla strada provinciale 15 che collega Trinitapoli a San Ferdinando di Puglia. Le vittime, entrambe di Margherita di Savoia, sono.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Tragedia sulla Sp 115: due morti e quattro feriti nel violento impatto tra due autoAvevano 61 Savina Carbonaro e 68 anni Francesco Berteramo, le due vittime dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 23 aprile,... Tragedia sulla SP 15: due morti e quattro feriti dopo un violento urto? Cosa sapere Due morti e quattro feriti per lo scontro tra auto sulla SP 15 a Trinitapoli. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tragedia sulla Sp 115: due morti e quattro feriti nel violento impatto tra due auto - FoggiaToday; MORTALE SAN FERDINANDO Trinitapoli, due morti nel tragico incidente sulla SP15: cinque feriti; Incidente sul grande raccordo anulare, scontro tra due auto: morto un uomo e una ferita grave; Tragedia della strada in Friuli: morto un camionista, grave un trevigiano. Incidente gravissimo sulla SP15, marito e moglie morti nello schianto frontaleTra i feriti una persona versa in gravi condizioni: la ricostruzione del tragico incidente stradale avvenuto nell'area nord del Barese ... notizie.it La tragedia sulla SP 15: Fabio Frau forse morto schiacciato dalla sua autoUna terribile fatalità sarebbe all'origine della tragica morte di Fabio Frau, 56enne di Quartu, deceduto la notte scorsa sulla strada provinciale 15 che collega il litorale di Quartu alla vecchia ... unionesarda.it ++++ Tragedia a Pra', incidente tra un'auto e una moto: morto un quarantenne - facebook.com facebook Andria, cade palma in pieno centro: sfiorata la tragedia tra i passanti x.com