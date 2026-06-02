Violenta scossa di terremoto avvertita a Salerno
Una scossa di terremoto di forte intensità è stata percepita a Salerno e nella provincia poco dopo la mezzanotte di oggi, 2 giugno. Le testimonianze indicano che l’evento sismico si è verificato intorno alle 00:30. Non ci sono ancora notizie di danni o feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno attivato le procedure di verifica nelle zone interessate.
Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Salerno e provincia poco dopo la mezzanotte di oggi, 2 giugno. Secondo le prime informazioni raccolte, si tratta di una scossa di magnitudo 6,2. con epicentro in Calabria, nella zona di Amantea (Cosenza) i cui effetti sono stati avvertiti nel Sud. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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