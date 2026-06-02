Violenta scossa di terremoto avvertita a Salerno

Notizia in breve

Una scossa di terremoto di forte intensità è stata percepita a Salerno e nella provincia poco dopo la mezzanotte di oggi, 2 giugno. Le testimonianze indicano che l’evento sismico si è verificato intorno alle 00:30. Non ci sono ancora notizie di danni o feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno attivato le procedure di verifica nelle zone interessate.