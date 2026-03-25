scossa di terremoto avvertita anche a genova

Stamattina, il territorio toscano, vicino al confine ligure, è stato interessato da una scossa di terremoto di magnitudo 4.0. L’evento sismico si è verificato a Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, e ha causato una sensazione di tremore anche a Genova. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti.

La scossa, di magnitudo 4.0, è avvenuta al confine tra Liguria e Toscana Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è avvenuta stamattina, 25 marzo, a Fosdinovo, provincia di Massa Carrara in Toscana, vicino al confine con la Liguria. È stata avvertita a La Spezia, ma anche nel Tigullio e a Genova, dove diversi cittadini allarmati hanno scritto sui social di aver avvertito la terra tremare. Non risultano danni dalle nostre parti. L'Istituto nazionale di geofisica e volcanologia (Ingv) ha rilevato la scossa di terremoto alle ore 8:13, l'epicentro è indicato a tre chilometri da Fosdinovo, con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 44. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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